Lutto nel mondo della musica, aveva solo 27 anni: tragiche le condizioni in cui è stato trovato

È delle ultime ore la notizia della morte di Jordan Tinti, conosciuto nel mondo della musica trap con il nome d’arte di Jordan Jeffrey Baby. Il 27enne, stando a quanto emerso, sarebbe stato trovato con una corda intorno al collo all’interno della cella del carcere di Pavia in cui era rinchiuso. Ecco cosa è successo.

Una tragedia improvvisa ha scosso il mondo della musica, in particolare gli amanti del genere trap. Jordan Jeffrey Baby, nome d’arte del 27enne di Jordan Tinti, è infatti stato trovato privo di vita nel carcere di Pavia in cui era rinchiuso da qualche tempo.

Era stato fermato e arrestato nel luglio del 2022, quando insieme ad un altro rapper, Traffik, aveva rapinato e insultato con frasi razziste un operaio nigeriano di 42 anni alla stazione di Carnate, in provincia di Monza e Brianza. Il video di quell’aggressione era finito in rete ed era stato molto discusso.

Nell’aprile del 2023 il giovane cantante è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione, che ha iniziato a scontare nel carcere di Pavia. Nel novembre successivo ha però ottenuto una misura di affidamento terapeutico e, per quel motivo, è stato trasferito in una comunità di recupero.

Una decina di giorni fa, tuttavia, la suddetta misura è stata sospesa poiché, come dichiarato dal suo avvocato Edoardo Pisani “Nella sua stanza sarebbero stati trovati un cellulare e delle sigarette, che però non è certo fossero di sua proprietà“.

Il ritorno nel carcere di Pavia, in cui il trapper aveva dichiarato di aver subito abusi e violenze di grave entità, è stato evidentemente traumatico per il ragazzo che, come detto da lui stesso in alcune lettere lasciate al padre, soffriva anche di una forte depressione.

Nelle scorse ore il gesto estremo. Jordan Tinti è stato rinvenuto nella sua cella, con una corda intorno al collo. Inutile per lui ogni tentativo di salvataggio e rianimazione.