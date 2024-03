Si è diffusa nelle scorse ore la notizia della scomparsa di Boss, nome d’arte della nota rapper americana il cui vero nome era Lichelle Marie Laws. L’artista aveva solo 54 anni e se ne è andata dopo una lunga battaglia contro una patologia al rene. Era in attesa di un trapianto ma non è mai riuscita a riceverne uno.

Il mondo della musica statunitense e in particolare gli appassionati del genere rap hanno appreso con grande tristezza la notizia della morte di Boss, nome d’arte della rapper americana Lichelle Marie Laws. Il decesso, stando a quanto emerso, sarebbe avvenuto lo scorso 11 marzo ma solo ora la notizia è diventata di dominio pubblico e si è diffusa anche oltreoceano.

Nata a Detroit il 14 agosto del 1969, Lichelle Marie Laws ha vissuto un’infanzia piuttosto felice, con un’educazione molto curata. Anche il suo percorso di studi è sempre stato ottimale, fino al college. Il successo nel mondo della musica è arrivato nei primi anni novanta, quando ha firmato per la prestigiosa etichetta discografica Def Jam e pubblicato, nel 1993, il suo primo album dal titolo “Born Gangstaz”.

Da Los Angeles, città in cui aveva iniziato la sua carriera, si è trasferita poi in Texas, a Houston, dove ha conosciuto e ha iniziato a collaborare con il rapper Ricardo Royal, alias “Coco Budda”, con cui ha iniziato anche una relazione e dal quale ha avuto un figlio, Lamar.

Purtroppo nel 2011 ha scoperto di soffrire di una grave patologia ai reni e da allora è iniziata la sua lunga e dura battaglia. La ricerca di un rene in donazione non è mai andata a buon fine e le sue condizioni cliniche non sono mai migliorate. Nel 2021 ha avuto un ictus e delle convulsioni e i suoi cari hanno istituito una raccolta fondi per garantirle una cura. Lo scorso 11 marzo la cantante si è spenta per sempre all’età di 54 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di stima e affetto comparse sui social in questi giorni.