Un dolore indescrivibile per la star: suo figlio è morto a soli 33 anni

Vedere morire un figlio è il dolore più grande che possa capitare nella vita di un genitore. Ad affrontare questo tremendo lutto è stato Scottie Pippen. La leggenda del basket, compagno di squadra di Michael Jordan nei mitici Chicago Bulls degli anni ’90 e due volte campione olimpico con il dream team americano, ha dovuto dire addio per sempre a suo figlio Antron. Il giovane, che aveva soltanto 33 anni, è morto la scorsa domenica 18 aprile.

Un dolore davvero insopportabile quello di Pippen. Uno dei leggendari componenti di quei leggendari Chicago Bulls, capaci di vincere ben 6 titoli mondiali NBA.

A guidare quella meravigliosa compagine era Michael Jordan, colui che è considerato il cestista più forte della storia, ma al suo fianco c’è sempre stato Scottie.

Ieri, lunedì 19 aprile, sul profilo Instagram di Pippen è comparsa una foto che lo ritrae insieme a suo figlio Antron. Nella didascalia, il triste annuncio. Antron Pippen è morto a soli 33 anni. Ironia della sorte, 33 era anche il numero che suo papà aveva sulla maglia dei Chicago Bulls negli anni 90.

Il giovane soffriva di asma cronica. La stessa che lo ha portato via e che, a detta di suo padre, gli ha impedito di ripercorre la sua stessa carriera in NBA.

Alla bellissima foto insieme a suo figlio, Scottie ha aggiunto a corredo una commovente lettera di addio. Eccola di seguito:

Ho il cuore spezzato nel condividerlo. Ieri ho detto addio al mio primogenito Antron. Entrambi abbiamo condiviso l’amore per il basket e abbiamo avuto innumerevoli conversazioni sul gioco. Antron soffriva di asma cronica e se non l’avesse avuta, credo davvero che sarebbe arrivato in NBA.