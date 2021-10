Addio all'attore e doppiatore Elio Pandolfi: si è spento per sempre all'età di 95 anni nella sua casa a Roma

A riportare la spiacevole notizia è stata l’Ansa. L’attore Elio Pandolfi è morto all’età di 95 anni nella sua casa a Roma. Una notizia che sembrerebbe essere stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Elio Pandolfi oggi è ricordato come un commediante dello spettacolo italiano. Nonché attore, doppiatore e cantante. È nato il 17 giugno del 1926 e si è spento per sempre a Roma lo scorso 11 ottobre 2021.

La sua carriera è iniziata dopo il diploma all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma, quando debuttò nel 1948 a Venezia come mimo ballerino in Les malheurs d’Orphée. In seguito entrò al Piccolo Teatro di Roma con Orazio Costa.

La sua conosciutissima voce come doppiatore è stata quella dell’attore francese Jacques Dufiho nella serie tv il Colonnello Buttiglione e anche quella di Stanlio, insieme al suo collega Pino Locchi che invece diede la sua ad Ollio.

Non solo, la sua voce è ricordata anche da grandi e piccini grazie a due famosissimi personaggi della Disney. Il Paperino degli anni sessanta e settanta e Duffy Duck dei Looney Tunes.

L’autobiografia di Elio Pandolfi

Anche sul grande schermo, l’attore Elio Pandolfi ha avuto un modo di mostrare il suo grande talento. Nel film “Lascia o Raddoppia” accanto al grande Totò, dove interpretava Osvaldo. E nei film Ferdinando e Carolina del 1999 e Peperoni ripieni e pesci in faccia del 2004.

Nella sua autobiografia “Elio Pandolfi. Che spettacolo!” aveva raccontato:

Non ho rimpianti dei debiti, ma vanto un credito nei confronti del cinema. Mi chiamavano sempre per fare le stesse parti e alla fine mi sono scocciato e ho detto basta. Un bel film da protagonista me lo sarei meritato.

All’età di 95 anni il grande Elio Pandolfi si è spento per sempre nella sua casa romana. Una notizia che ha lasciato amarezza e tristezza nel mondo del cinema e della televisione.