Lutto nel mondo dello spettacolo italiano, addio ad un gigante della recitazione: la notizia resa pubblica poco fa

Il mondo del cinema e in particolare quello del doppiaggio ha da poco appreso la notizia della morte di Angelo Nicotra. Indimenticabile la sua voce, prestata al grande Morgan Freeman, ma anche a altri personaggi storici del cinema e dell’animazione.

Angelo Nicotra è nato a Roma il 10 aprile del 1948, in un ambiente familiare già con radici molto profonde nel mondo del cinema. Suo padre, infatti, era l’attore catanese Antonio Nicotra. Già da bambino fece le sue prime esperienze, recitando nel 1952 nel film Processo Contro Ignoti e l’anno successivo in La Domenica della Buona Gente. Tornerà poi sul grande schermo nel 1982, nel film La Casa Stregata del regista Bruno Corbucci.

Per quanto riguarda la televisione, ha avuto delle parti in diversi film e fiction, come L’Ispettore Coliandro, Il Maresciallo Rocca e Carabinieri. Ma ha anche avuto diverse esperienze come conduttore.

Senza dubbio, però, il segno più importante lo ha lasciato grazie alla sua voce e al talento nel doppiaggio. Dalla voce molto caratteristica e “rauca”, ha doppiato una miriade di personaggi di film, telefilm, cartoni animati e videogiochi.

Uno su tutti è stato ovviamente la star del cinema americano, il premio Oscar Morgan Freeman, che ha doppiato dopo il ritiro di Renato Mori. Ma ha prestato la voce anche a John Travolta, Christopher Lambert, Forest Whitaker, John Goodman, Jeffrey Tambor, Richard Jenkins, e molti altri. Nel cinema d’animazione, poi, ha prestato la sua voce al mitico Mr. Potato di Toy Story.

Importante anche la sua carriera da direttore del doppiaggio. Ruolo che ha avuto in film come Monty Python – Il senso della vita e Robin Hood – Principe dei ladri. In quest’ultimo si è trattato di un ridoppiaggio per la versione in DVD. Ma anche in serie tv come Boston Legal e In viaggio nel tempo.

In quanto alla sua vita privata si sa che è stato sposato con Fiorella Fiorini e che ha avuto due figli, uno dei quali dall’attrice Olimpia Di Nardo.