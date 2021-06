Lutto nel mondo dello sport: Cloe è morta a soli 12 anni

In queste ore tutto il mondo dello sport sta vivendo un vero e proprio lutto a causa della morte di Cloe Giani Giavazzi. Cloe era una promessa del tennis portata via troppo presto da un malore improvviso. La giovane, infatti, aveva solo 12 anni. Il corpo senza vita della 12enne è stato ritrovato dalla madre nell’abitazione di famiglia a Milano.

Un tragico destino quello riservato a Cloe Giani Giavazzi che è scomparsa all’età di 12 anni a causa un malore improvviso per il quale non c’è stato nulla da fare. Cloe era una promessa del tennis e la sua scomparsa rappresenta un vero e proprio lutto non solo nella sua città, Milano ma anche a Bergamo in cui la famiglia è molto conosciuta.

Il corpo senza vita della giovane Cloe è stato trovato da sua mamma presso l’abitazione di famiglia a Milano. Inutili sono stati i tentativi di soccorso per rianimare la giovane. Purtroppo, per Cloe, non c’è stato nulla da fare. La ragazza viveva a Milano dove si allenava e giocava a tennis. Infatti, la 12enne era tesserata per la ‘Golarsa tennis academy’, un’associazione sportiva dilettantistica.

Con queste parole l’associazione ha voluto dare il suo ultimo saluto a Cloe:

I nostri allievi sono i nostri figli, oggi siamo distrutti, ciao Cloe.

Come già scritto, Cloe rappresentava una promessa del tennis tanto che la giovane faceva parte del ‘Next gen team’, una squadra che racchiudeva i talenti futuri di tale sport.

Lutto per la scomparsa di Cloe, la famiglia della 12enne era molto conosciuta

La precoce scomparsa di Cloe rappresenta un lutto non solo nella città di Milano, dove la 12enne viveva e si allenava, ma anche a Bergamo in cui la famiglia della ragazza era molto conosciuta. Infatti, suo nonno è alla guida di Confagricoltura Bergamo. Anche il suo bisnonno, scomparso due anni fa, era molto conosciuto e aveva ricoperto alcuni incarichi politici.

La morte di Cloe ha lasciato tutti senza parole e molti sono stati coloro che hanno lasciato messaggi di condoglianze alla famiglia.