Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport nelle scorse ore. Purtroppo la campionessa francese di windsurf Lise Vidal, è morta improvvisamente a 43 anni. A dare il triste annuncio è stata proprio la Federazione, con un messaggio d’addio sui social, che ovviamente è diventato presto virale.

Una notizia davvero drammatica, che ha spezzato il cuore di migliaia di persone, ma soprattutto di quelli che l’hanno conosciuta. Era diventata un esempio e fonte d’ispirazione per tutti i ragazzi che amavano quello sport.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, la ragazza è morta lo scorso venerdì, a causa di un ictus. L’emorragia celebrare purtroppo non le ha lasciato scampo.

Il lutto tragico ed improvviso ha spezzato i cuori di tutti. Per questo sul web in molti hanno scritto dei messaggi di cordoglio, per salutare per sempre la giovane atleta.

Lise Vidal era molto conosciuta per aver vinto due medaglie d’oro ai campionati Europei ed ha rappresentato anche la Francia nelle Olimpiadi di Sydney del 2000.

Subito dopo aver partecipato a questi giochi, ha deciso di dire addio alle gare. Però ha continuato a portare avanti la sua passione per questo sport, diventando proprio Direttore Tecnico Nazionale, presso la Federazione Francese. Inoltre era diventata anche coach di Generazione 2004.

Il messaggio per la tragica morte di Lise Vidal

La notizia ha scosso tutto il mondo della vela. Tuttavia, la Federazione Francese di Vela, è stata la prima ad informare tutti della tragica perdita nelle scorse ore. In un tweet hanno scritto:

La sua passione, il suo sorriso, la sua gentilezza mancheranno a tutti, ma la sue eredità continuerà con i tanti talenti che brilleranno sulle acque internazionali anche negli anni a venire. È quindi un’intera generazione che ha perso uno dei suoi angeli custodi.

Queste parole sono diventate in fretta virali sul web e tanti altri suoi colleghi, hanno voluto scriverle un messaggio sui social, per poterla salutare un’ultima volta.