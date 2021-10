Addio al grande attore Michael Tylo, morto all'età di 73 anni per cause che non sono state ancora rese note: tristezza sui social

Il noto attore Michael Tylo è morto all’età di 73 anni, per cause che non sono ancora state rese note. Lo staff di Beautiful è in lutto dopo la triste notizia. Tutti infatti lo ricordano per la sua interpretazione nella famosissima e seguitissima soap opera.

Michael Tylo è noto anche per aver lavorato in “Sentieri“, in “General Hospital“, in “Zorro” e in “La valle dei pini” e per essere stato il marito di un’attrice di fama internazionale: Hunter Tylo.

Nella sua vita si è ritrovato ad affrontare diversi drammi. Prima la morte, nel 2007, di suo figlio Michael. Il ragazzo si trovava in piscina, quando è stato colpito da una crisi compulsiva ed è morto annegato. A nulla sono serviti gli interventi dell’attore e della sua ex moglie. I medici hanno stabilito che è morto in modo accidentale per annegamento a causa di crisi convulsive.

In seguito, hanno scoperto che la loro bambina di 3 anni Katya era affetta da un tumore all’occhio. Dopo un’operazione e la chemioterapia, tutto sembrava risolto. Ma il male è poi tornato anni dopo. Nonostante la paura, il tumore è regredito miracolosamente, tanto che i medici non seppero dare una spiegazione alla sua guarigione.

Dopo la notizia della sua morte, l’intero mondo televisivo si è mostrato addolorato e moltissimi fan e colleghi hanno pubblicato post di addio e lo hanno ricordato per il suo talento e per la grande persona che si è sempre dimostrata.

Gli ultimi anni di vita di Michael Tylo

Negli ultimi anni lavorava come insegnate di cinema al College of Fine Arts dell’università del Nevada. Proprio la preside della struttura ha annunciato pubblicamente la tristissima notizia della sua scomparsa.

Michael Tylo è nato a Detroit, Michigan il 16 ottobre 1948. È stato spostato con l’attrice e modella americana Hunter Tylo. La coppia ha avuto tre figli: Izabella Gabrielle, Katya Ariel e Michael Tylo J.r. L’attore era già papà di una figlia di nome Kollette, nata da una precedente relazione.

