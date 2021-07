Lutto per Billy Costacurta: sua mamma è morta in un incidente stradale

Sono queste ore di lutto per Alessandro Billy Costacurta. L’ex calciatore del Milan, infatti, ha perso la madre rimasta vittima di un incidente stradale. Si chiamava Margherita Beccegato e aveva 87 anni. Pare che la donna sia stata colpita da un malore improvviso mentre era alla guida dell’auto perdendo il controllo.

Alessandro Costacurta piange la scomparsa della cara madre Margherita Beccegato. La donna è rimasta vittima di un incidente stradale che le è costata la vita. Stando alle prime ricostruzioni, la madre dell’ex calciatore avrebbe avvertito un malore mentre era alla guida della sua auto, perdendo il controllo e finendo contro un muro.

Il drammatico incidente che ha causato il lutto di Billy Costacurta si è verificato a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese. Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri di Busto Arsizio, del 118 e della polizia locale. I soccorsi hanno fanno di tutto per rianimare la donna per la quale, però, non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime notizie diffuse, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta solamente la donna. Dunque non ci sarebbero veicoli interessati. Un vero lutto per Alessandro Billy Costacurta che si prepara a salutare per l’ultima volta la sua amata mamma insieme alla sua famiglia.

Lutto per Billy Costacurta, morta sua madre Margherita: la ricostruzione dell’incidente

L’incidente si è verificato questa mattina alle ore 9:30 in via Padre Reginaldo Giuliani. Mentre la donna era alla guida della sua auto, probabilmente un malore l’ha portata a sbattere contro la cancellata di un’azienda a Cavaria con Premezzo.

Senza ombra di dubbio è questo un lutto che coinvolge non solo Billy Costacurta ma anche la moglie dell’ex calciatore, Martina Colombari e il loro figlio Achille. Dopo la terribile notizia, molti sono coloro che stanno mostrando la loro vicinanza al commentatore televisivo per questo terribile lutto che sta attraversando.