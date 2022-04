Lutto per l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio. A dare la notizia è stato proprio lui, sul suo account ufficiale Instagram. La sua nonna paterna è morta, lasciando nel suo cuore un vuoto incolmabile.

Negli ultimi mesi, Antonia, questo è il nome della donna scomparsa, si è ammalata in modo molto grave. Fabio Colloricchio ha subito preso un volo per raggiungere l’Argentina e salutarla per l’ultima volta.

Antonia stava per diventare bisnonna e purtroppo non vedrà mai la sua pronipote venire al mondo. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi sta per diventare papà, la compagna Violeta Mangrinyan è in dolce attesa.

Il toccante post di Fabio Colloricchio

Il noto volto del mondo dello spettacolo ha pubblicato un toccante messaggio sui social network, accompagnato da una foto che lo ritrae da bambino tra le braccia della sua dolce nonnina. Ecco le sue parole:

È un peccato che tu non possa incontrare Gala, ma so che sarai sempre qui con noi. Ti voglio bene nonna. Ti ricongiungerai con lo zio. Grazie per esserti presa cura di tutti così bene! Sei un esempio di vita.

Anche la compagna di Colloricchio ha pubblicato un post sui social. Si è rivolta a tutti coloro che hanno mandato al futuro papà messaggi di affetto e di supporto, ringraziandoli pubblicamente:

Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo. Da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà. Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà.

Fabio Colloricchio e la sua compagna hanno recentemente annunciato di aspettare una bambina, che nascerà il prossimo luglio. Per farlo, hanno scelto una bellissima foto con le ecografie in mano, dove entrambi appaiono sorridenti e pieni di gioia.