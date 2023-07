Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, è morta Alessandra Gobbi, la moglie di Francesco De Gregori. A confermare la triste notizia, è stato l’entourage del famoso cantante. La donna era affetta da una malattia incurabile e, nonostante la sua lotta, si è spenta per sempre all’età di 71 anni.

Non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni di salute della moglie di Francesco De Gregori. Sembrerebbe, tuttavia, che nell’ultimo periodo sia peggiorata in modo drastico. Non è nota la malattia da cui era affetta, ma la combatteva da tempo e quel mostro senza nome, purtroppo, ha avuto la meglio su di lei. L’ha strappata all’amore della sua famiglia e del suo caro marito.

Francesco De Gregori ha rimandato il concerto al mese di agosto, senza dare spiegazioni. Le ragioni sono poi emerse in un secondo momento, il cantante ha perso la moglie e i funerali si terranno oggi, 22 luglio, a Roma.

Aveva conosciuto la sua Chicca, è così che amava chiamarla, quando frequentavano il liceo e nel 1978 avevano coronato il loro amore convolando a nozze. Dalla loro unione sono nati due gemelli, Marco e Federico. Sono sempre stati una coppia unita e vera. Insieme hanno anche dato vita ad un’azienda agricola in provincia di Perugia, per la produzione dell’olio d’oliva. Ma non solo, spesso De Gregori aveva condiviso con la sua amata anche la carriera. Memorabile la loro esibizione con il brano Anima e Core in omaggio a Pino Daniele.

Il cantante ha sempre parlato di Alessandra Gobbi con gli occhi pieni d’amore, confessando di non essersi mai chiesto quanto sarebbe durata tra loro. Ne era innamorato ed era certo che sarebbero rimasti insieme per sempre. Senza la sua Chicca si annoiava e la noia era una delle cose che più lo spaventava. Oggi De Gregori ha 72 anni e si è dovuto separare dalla persona più importante della sua vita.