Barbara è stata sempre guerriera e le guerriere restano per sempre nella mente e nel cuore di chi le ha conosciute. Ciao, è una bruttissima domenica

La pallanuoto italiana è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Barbara Bufardeci. La team manager del Setterosa si è spenta all’età di 57 anni.

Barbara Bufardeci ha lottato contro una brutta malattia, che non le ha lasciato scampo. È venuta a mancare lo scorso week-end. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che seguono la pallanuoto.

Nonostante le sue condizioni, la team manager non si è mai allontanata dalla Nazionale azzurra e dai suoi impegni sportivi. Il triste annuncio è arrivato nella mattina di domenica, attraverso un post social del Circolo Canottieri Ortigia, di cui la 57enne era vice-presidente.

Una domenica di indescrivibile dolore per tutta la famiglia Ortigia e per la pallanuoto italiana. Questa mattina, purtroppo, ci ha lasciato Barbara Bufardeci, vice-presidente dell’Ortigia e team manager della Nazionale italiana di pallanuoto femminile. Barbara è stata una donna formidabile, forte, instancabile, un punto di riferimento per chi è cresciuto nell’Ortigia e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla. Mamma di un ex atleta e mamma adottiva per tanti atleti, cresciuti sotto il suo sguardo e il suo sorriso gentile.