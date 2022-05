Una vicenda davvero sconvolgente è quella accaduta nel pomeriggio di ieri, domenica 1 maggio, a Macerata. Una bambina di soli 4 anni, è precipitata dalla finestra della sua abitazione al terzo piano ed ha riportato delle ferite molto gravi. Ora è ricoverata in ospedale, in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Anche la madre è stata trasportata in ospedale, perché aveva delle ferite ai polsi.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato intorno alle 16 di domenica 1 maggio. Precisamente nell’abitazione della famiglia, di origine indiana, che si trova in via Dante Alighieri, a Macerata.

Alcuni passanti hanno trovato il corpo della piccola riverso a terra, in una pozza di sangue. Per questo hanno allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

La bimba era in casa con entrambi i genitori, ma non è ancora chiaro come abbia fatto a precipitare dalla finestra. Gli agenti coordinati dal pm Stefania Ciccioli stanno indagando per capire cosa sia accaduto nella casa.

Viste le sue condizioni disperate, sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La piccola dopo la caduta ha riportato dei traumi e delle ferite molto gravi, infatti è ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona.

Le indagini per la vicenda della bambina di 4 anni precipitata dalla finestra

Gli agenti ora sono a lavoro per capire cosa sia accaduto nell’abitazione, nei minuti precedenti al dramma. Di conseguenza gli inquirenti hanno posto ad interrogatorio sia i genitori, che i loro vicini.

Inoltre, è emerso che anche la madre è ora ricoverata in ospedale, poiché i medici l’hanno trovata con delle ferite molto gravi ai polsi.

Non è ancora chiaro se la donna abbia tentato di togliersi la vita, dopo aver visto la figlia a terra e in condizioni disperate, oppure se sia coinvolta in qualche modo a quanto accaduto in casa alla piccola.