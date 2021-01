Un drammatico incidente domestico è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 11 gennaio, a Roma. Una bimba di soli 11 anni, è caduta dal balcone della sua abitazione al secondo piano ed ora è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Non è chiaro se al momento sia in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine adesso stanno indagando su questo tragico episodio. Vogliono ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente domestico.

In base alle informazioni rese note dagli inquirenti, il dramma è avvenuto intorno alle 10:00 del mattino, di lunedì 11 gennaio. Nel quartiere Cerveteri, a nord di Roma. La bimba era in casa e con lei c’era la sorella di 17 anni.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti arrivati sul posto, la bimba avrebbe avvicinato la sedia alla ringhiera del balcone. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, sarebbe scivolata.

Ha fatto un volo di circa 6 metri ed è finita nel giardino del condominio. I presenti appena si sono resi conto dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori.

Nell’abitazione è arrivata tempestivamente un’ambulanza. I medici vista la grave situazione, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso, che è arrivato sul posto nel giro di pochi minuti. La bimba è stata stabilizzata e subito dopo trasportata all’ospedale Gemelli di Roma.

Bimba di 11 anni caduta dal balcone: la sua situazione

Le sue condizioni sono apparse critiche ed infatti i dottori si sono messi in fretta a lavoro per aiutarla. Al momento è ancora ricoverata nel nosocomio, ma non è chiaro se sia ancora in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine arrivate nell’abitazione, ora stanno lavorando per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Hanno interrogato la sorella maggiore che era in casa con la piccola ed anche tutti i loro vicini.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto a causa di un gioco finito male e non di un tentativo di suicidio. Inoltre, i genitori non erano presenti in casa e spetterà ora agli inquirenti capire il motivo della loro assenza nel momento in cui è avvenuto il dramma.