Un grave lutto ha colpito la comunità di Appignano, in provincia di Macerata. Purtroppo il sorriso di Martina Teodori si è spento per sempre, a 22 anni. Era ricoverata in ospedale da ormai diverse settimane e nonostante i tentativi dei medici, per lei non c’è stato più nulla da fare.

Una perdita tragica ed improvvisa che ha spezzato i cuori di tutti. La ragazza era molto conosciuta per aver sempre partecipato alle attività parrocchiali e a quelle comunali.

Martina sin da quando era bambina, ha scoperto di essere affetta da una malattia molto grave, contro la quale ha combattuto con forza e coraggio per diversi anni.

Tuttavia, negli ultimi tempi le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente ed infatti, i dottori hanno deciso di ricoverarla in ospedale, per sottoporla a tutte le cure necessarie.

Purtroppo però, con il passare dei giorni la sua situazione non è mai migliorata. Infatti è stato disposto il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva. È in questo stesso reparto che il suo cuore ha cessato di battere.

Le parole del sindaco per la morte di Martina Teodori

Il funerale della ragazza è stato celebrato nella giornata di ieri, martedì 13 luglio e in molti hanno deciso di partecipare per un ultimo saluto. Il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, su questa grave perdita ha detto:

Era solare, gentile, molto conosciuta in paese. Aveva una parola buona per tutti e tutti avevano una parola per lei. Per tanti anni ha partecipato alle attività dei centri estivi organizzati dal comune. Le piaceva stare con la gente e tutti la ricordano con grande affetto. Negli ultimi tempi, le sue condizioni erano peggiorate ed abbiamo cercato di starle vicino, di stare vicini alla famiglia, con dei piccoli gesti di solidarietà. Lascia un grande vuoto.

La tragica perdita di Martina ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto dei suoi familiari. Ha lasciato la mamma Patrizia, il padre Massimo, il fratello Pierfrancesco, tutti i suoi zii ed i parenti stretti.