Macerata, neonata perde la vita dopo il parto in casa: la versione del papà durante il programma La Vita in Diretta

Il programma che va in onda su Rai 1, La Vita in Diretta, si sta occupando anche del caso della neonata che ha perso la vita dopo il parto in casa. Una delle loro inviate è riuscita ad intervistare proprio il padre della piccola ed il legale dei genitori. Hanno spiegato ciò che è successo.

CREDIT: RAI 1

L’uomo ancora sconvolto da ciò che è accaduto quella notte nella sua abitazione, ha voluto raccontare la sua versione, mostrandosi però di spalle. Ha spiegato che non sapeva di questa gravidanza. Nell’intervista ha dichiarato:

Appena vista la situazione non ho esitato, a chiamare i sanitari, indipendentemente dal mio stato di choc. Ero lì, a sostenerla ed a vedere. Ho fatto tutto, dove potevo arrivare. Lei stava male sì, perciò immediatamente ho chiamato il 118, per non far in modo che questo tragico evento si trasformasse in questa situazione.

Nella stessa intervista anche il legale Massimiliano Ciaboco, che assiste proprio i due genitori, ha volto dire ciò che sta accadendo. L’avvocato ha dichiarato:

I genitori hanno altri due bambini con cui hanno un rapporto meraviglioso, nati entrambi in strutture ospedaliere. Dall’autopsia è emerso con certezza in prima battuta, che la bambina non ha mostrato alcun segno esteriore di trauma, per tanto questo combacia con la loro versione e con i tentativi fatti per salvarla.

Neonata perde la vita dopo il parto in casa: i fatti

I fatti sono avvenuti nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Matelica, in provincia di Macerata. Precisamente intorno alle 2 di notte, tra sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Dalla versione raccontata dei due genitori, si sono resi conto che in realtà stava per partorire solo quando era ormai troppo tardi. Il marito ha aiutato la moglie a far venire al mondo la piccola. Tuttavia è solo dopo il taglio del cordone ombelicale, che la bambina ha perso la vita.

Dai primi risultati emersi sul corpo della piccola, non risultano esserci segni di violenza. Inoltre, da ciò che è venuto fuori la bambina avrebbe perso la vita solo dopo la nascita.