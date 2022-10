Si trova ricoverata in ospedale la donna di 36 anni, che nella serata di domenica 2 ottobre ha messo al mondo la figlia, con un parto in casa. Il tutto però, si è concluso nel peggiore dei modi, poiché la piccola non ce l’ha fatta e la madre è in gravi condizioni, ma stabili.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che coordinati dalla Procura, sono a lavoro per capire cosa è accaduto davvero quella sera. Ci sono dei punti ancora da chiarire.

I fatti sono avvenuti nell’abitazione della famiglia che si trova nel comune di Matelica, in provincia di Macerata. Precisamente intorno alle 2 di notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Da ciò che riporta Il Corriere della Sera, la donna ha iniziato a stare male. Per questo probabilmente per capire cose le stesse accadendo, è andata in bagno.

Tuttavia, è proprio a questo punto che ha capito che stava per partorire. Alla fine con l’aiuto del marito, ha messo al mondo una neonata di circa 3 kg. Però, dopo il taglio del cordone ombelicale, la piccola non ce l’ha fatta.

La donna ha avuto un’emorragia e l’uomo, ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Ora si trova ricoverata all’ospedale di Macerata e le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

Parto in casa, porta al decesso della neonata: le indagini

Sempre da quello che ha riportato Il Corriere della Sera, ci sono molti aspetti della vicenda che non convincono gli inquirenti. Questo perché i due genitori italiani, di 42 e 36 anni, hanno detto di non sapere di questa gravidanza.

La donna era incinta all’ottavo mese, ma ha detto di non averlo mai nemmeno sospettato. Inoltre, hanno anche affermato che una dei due figli era venuto al mondo senza che loro lo sapessero. Hanno scoperto di essere in dolce attesa, solo al momento del parto.

Per capire con esattezza ciò che è successo davvero, sarà solo l’autopsia prevista sul corpo della bambina, prevista nelle prossime ore. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa triste vicenda.