Sono in corso tutte le indagini del caso per la vicenda della bimba di 4 anni gettata dalla finestra dalla madre, che ora è stata fermata dalle forze dell’ordine. Gli inquirenti, in attesa che il Gip convalidi l’arresto, stanno cercando di capire cosa sia successo davvero in quella casa.

L’episodio ha sconvolto migliaia di persone, la donna di 40 anni, di origine indiana, è in Italia da 12 anni. Tuttavia, non ha mai avuto problemi psichiatrici.

I fatti sono iniziati intorno alle intorno 16:00 di domenica 1 maggio, nella casa della famiglia che si trova in una palazzina in via Dante Alighieri, a Macerata.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la mamma abbia atteso che il marito si alzasse dal letto per andare in bagno. In quei secondi è riuscita a chiudersi nella camera con la figlioletta.

Dopo averla ferita lievemente con un coltello trovato in cucina sul collo, l’ha gettata dalla finestra al terzo piano. Facendole fare un volo di 10 metri. I passanti sono stati i primi ad allertare i sanitari.

Inoltre, la vicina di casa ha visto la donna che era a cavalcioni sulla finestra e minacciava di gettarsi, dopo aver provato togliersi la vita tagliandosi le vene. Per fortuna è riuscita a convincerla e solo l’intervento degli agenti, ha evitato che il tutto finisse in tragedia.

Bimba di 4 anni gettata dalla finestra dalla madre: i motivi dietro il suo gesto

Dalle indagini è emerso che la mamma lavorata come badante e che non aveva mai avuto problemi. Il marito invece, ora disoccupato, aveva deciso di tornare in India, perché aveva dei problemi di salute.

La donna credeva che avrebbe portato con sé anche la bambina. Per questo ha deciso di compiere quel gesto estremo.

La piccola per fortuna, dopo un delicato intervento, è riuscita a sopravvivere. Infatti non sembra essere in pericolo di vita. La madre invece, è ricoverata nel reparto di Psichiatria, piantonata dalle forze dell’ordine. È accusata del reato di tentato omicidio aggravato.