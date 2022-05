Madre sviene mentre fa il bagnetto alla figlia: la neonata muore annegata

La tragedia arriva dall’Inghilterra e nelle ultime ore si è diffusa in ogni parte del mondo, lasciando tristezza nel cuore di milioni di persone. Una neonata è morta annegata mentre la madre le stava facendo il bagnetto. La donna, purtroppo, si è sentita male ed e svenuta proprio mentre stava lavando la figlia.

La vicenda è accaduta qualche mese fa e le forze dell’ordine hanno indagato per cercare di capire se si sia trattato davvero di un fatale incidente o se ci sia stato il coinvolgimento di una terza persona. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e sembrerebbe proprio che si sia trattato di una tragica fatalità.

La madre stava facendo il bagnetto alla piccola è Eleanor, di soli 9 mesi nella loro casa di Christchurch. L’ultima cosa che ricorda è quella di essersi chinata per lavare la bambina, poi il vuoto. La donna ha perso i sensi e la piccola è annegata in 7 cm d’acqua.

Mamma e neonata trovate dal papà

A fare la terribile scoperta, è stato il marito, che è tornato a casa dal lavoro. Quando è entrato nell’abitazione, ha visto che la porta del bagno era bloccata e che dietro c’era la moglie distesa sul pavimento. È riuscito ad entrare ed ha visto la sua bambina a faccia in giù nella vasca da bagno. Il papà ha allarmato subito i soccorsi e ha provato a rianimare la piccola , ma suoi tentativi non sono serviti a nulla.

La neonata di soli 9 mesi è stata trasportata in elisoccorso in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita. Purtroppo è stata dichiarata morta poche ore dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria. L’autopsia effettuata sul corpo senza vita della piccola, ha confermato la morte per annegamento.

Gli inquirenti sono arrivati al termine delle indagini e hanno stabilito che si è trattato soltanto di un tragico incidente.