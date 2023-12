Una madre è ricercata dalle autorità per il delitto dei suoi due figli e il tentato delitto della figlia maggiore: si è data alla fuga

La vicenda è accaduta nel Colorado, precisamente a Polomino Ranch Point. Una madre è ricercata dalla forze dell’ordine per il delitto dei suoi due bambini di 7 e 9 anni e per il tentato delitto della figlia maggiore.

Tutto è iniziato con una chiamata allarmante dalle autorità. Una madre che denunciava un furto con scasso nella sua abitazione e che chiedeva aiuto agli agenti per le condizioni dei suoi tre figli.

Le forze dell’ordine si sono precipitate all’abitazione di famiglia e una volta aperta la porta, hanno trovato una situazione tragica. La madre e la figlia maggiore erano in gravi condizioni, mentre i due figli più piccoli, di 7 e 9 anni, erano ormai privi di vita. Le due sono state trasportate in ospedale e sottoposte a tutte le cure necessarie. Fortunatamente, sono riuscite a sopravvivere. Diversi giorni dopo, la madre è stata dimessa. Come gli altri, anche lei era una vittima di quella rapina. Tuttavia, durante le indagini, è emersa la triste verità.

Non c’era stato alcun furto con scasso, nessuna infrazione in casa. Era stata proprio la madre a togliere la vita dei suoi figli e aveva provato a fare lo stesso con la figlia maggiore, senza successo. Kimberlee Singler, dopo le dimissioni dall’ospedale, si è data alla fuga ed ora è ricercata dalle autorità. L’ultima volta è stata vista a casa di un parente lo scorso 23 dicembre. La sua sparizione, per le autorità, è una conferma della sua colpevolezza.

La madre è ricercata dalle autorità

È stata dimessa perché anche lei era considerata una vittima. Le autorità non avevano alcun motivo per arrestarla. Purtroppo, mentre si svolgevano le indagini, è stato accertato che la denuncia di furto con scasso era infondata. La signora Singler, in questo momento, è la principale sospettata.

I vicini di casa sono sconvolti, conoscevano la madre e i suoi figli, spesso li vedevano giocare in cortile e non riescono a credere che la signora Singler possa aver compiuto un gesto del genere nei confronti dei suoi bambini.