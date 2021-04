New York: uccide i suoi due gemelli e alla Polizia confessa che non aveva intenzione di tenerli

Un vero orrore quello accaduto a New York. La Polizia americana, a seguito di una segnalazione, si è introdotta all’interno di un’abitazione del Queens in cui abitavano una madre e i suoi due figli, due gemelli di sole 6 settimane di vita. Gli agenti hanno rinvenuto entrambi i bambini senza vita e con chiari segni di violenza sui loro corpicini. La risposta che la donna ha dato ai poliziotti, ha scioccato il mondo intero.

Credit: Pixabay.com

La terrificante vicenda è accaduta nel Queens, uno dei quartieri più abitati di New York. Come hanno riportato i quotidiani locali, gli agenti di Polizia si sono recati nell’abitazione della donna a seguito di una segnalazione fatta perpetrare da alcuni vicini.

All’ingresso, i poliziotti hanno rinvenuto immediatamente il corpo senza vita di uno dei gemelli, che si trovava all’interno della culla. Essendo a conoscenza del fatto che i bambini fossero due, gli agenti hanno domandato alla donna dove si trovasse l’altro. Senza esitazione, la donna ha indicato il lavandino della cucina.

Al di sotto del lavabo è stato poi effettivamente rinvenuto il cadavere anche del secondo bambino. Era avvolto in una coperta e anche lui riportava segni di contusioni evidenti.

Le vittime, stando a quanto riportato, erano un maschietto e una femminuccia. Pare che i loro nomi fossero Dakota e Dallis Bentley.

Non è ancora chiaro quali siano state le cause dei loro decessi, ma in casa è stato trovato un coltello che potrebbe essere l’arma del delitto.

La risposta scioccante della madre dei due gemelli

Credit: Pixabay.com

Subito fermata e arrestata dagli agenti di Polizia, la donna, madre dei due gemelli, ha fornito loro una risposta agghiacciante. Ha sostenuto fin dall’inizio che non aveva la minima intenzione di tenere i suoi figli.

I dettagli macabri e le dichiarazioni shock della madre assassina hanno fatto rapidamente il giro di tutto il mondo. Inutile specificare di come abbiano scatenato l’ira di chiunque si sia trovato a leggere questa orribile notizia.