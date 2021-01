Giallo a Marina di Carrara, il corpo senza vita di una donna è stato trovato in spiaggia

Giallo a Marina di Carrara. Sulla spiaggia della rinomata meta turistica toscana, è accaduta una macabra scoperta. Stando a quanto riferiscono i media locali, un cadavere di donna, in stato di decomposizione, sarebbe stato rinvenuto nel corso di stamattina sul bagnasciuga. È possibile che le onde del mare abbiano trascinato il corpo privo di vita dinanzi allo stabilimento balneare Sirena. A lanciare l’allarme, verso le ore 8.30 di oggi, sabato 23 gennaio 2021, è stato un passante, intento in una passeggiata.

Giallo: al vaglio le denunce di scomparsa

Sono in corso le indagini per provare ad assegnare un nome e un volto al cadavere. Difatti, al momento non è stata ricostruita l’identità della donna e gli agenti stanno vagliando le diverse denunce di scomparsa in Toscana e in Liguria.

Indossava esclusivamente un reggiseno e scarpe da ginnastica

Ad un primo esame la donna avrebbe un’età tra i 40 e i 50 anni. Indossava esclusivamente un reggiseno, un paio di scarpe e non presenterebbe segni di abuso o colluttazione. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di Stato, della capitaneria di Porto e della Municipale.

Il vice questore, Alessandro Asturaro, ha precisato che si tratta di una donna. Indossava unicamente un reggiseno e un paio di scarpe da ginnastica. Potrebbe avere intorno a 50 anni. Stanno dando il via agli accertamenti legali e stanno attendendo l’autopsia.

Controlli banca dati

Secondo una prima analisi, la quale però richiede maggiori accertamenti, non sembrerebbe essere morta da tanto tempo. Sono all’opera con i controlli della banca dati per riuscire a risalire, in qualche modo, alla sua identità. Del ritrovamento è stata avvertita pure la Procura.

Giallo: aperta ogni ipotesi

Gli inquirenti lasciano tuttora aperta ogni ipotesi, ma la più accreditata è che il fatto risalga ad alcuni giorni fa. E che, successivamente alle recenti piogge incessanti, la piena del Magra abbia trasportato il corpo, trascinato dalle correnti, fino al litorale di Marina di Carrara.