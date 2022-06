Un dramma senza fine e totalmente inaspettato ha distrutto una famiglia e scioccato tutta la comunità di Torre Pedrera, in provincia di Rimini. Maicol Orlandi, ex calciatore dilettante e imprenditore nel campo ortofrutticolo, è morto per cause in corso di accertamento. A trovare il suo corpo ormai senza vita è stato l’anziano padre, nelle prime ore del mattino di sabato 25 giugno.

I primi ad accorgersi che ci fosse qualcosa di strano sono stati i suoi colleghi, che non vedendolo arrivare a lavoro sabato mattina hanno subito lanciato l’allarme a suo padre.

L’uomo si è subito diretto a casa di Maicol e quando è entrato si è ritrovato davanti alla triste scena. Suo figlio giaceva privo di vita nel suo letto.

Sul posto è arrivata una volante della Polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso. Arrivati anche i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Ancora ignote le cause della morte. Alcuni amici hanno raccontato agli inquirenti che Maicol, nella serata di venerdì, li aveva avvisati di sentirsi poco bene e di avere un po’ di febbre. Nulla di preoccupante che potesse far pensare al peggio, come poi invece è effettivamente accaduto.

Sul corpo non sono stati rinvenuti segni di violenza. Per questo motivo le ipotesi più accreditate al momento restano quelle di un malore improvviso.

Nei prossimi giorni verranno svolti tutti gli esami del caso, compreso un esame autoptico e le analisi tossicologiche.

Cordoglio per la morte di Maicol Orlandi

Maicol Orlandi, come anticipato, aveva solo 36 anni. Era molto conosciuto in tutta la zona del riminese per la sua attività nel campo dell’orto frutta, ma anche per la sua carriera da calciatore.

Di ruolo portiere, aveva calcato i campi dilettantistici di diverse società dilettantistiche della zona, compresa quella della squadra del suo paese, il Torre Pedrera.

Maicol ha lasciato una compagna e due figli piccoli. Sono decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. In tantissimi hanno voluto mostrare la loro vicinanza alla famiglia del 36enne e ricordare i bei momenti trascorsi insieme a lui sia sui campi da calcio che fuori.