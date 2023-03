Una perdita straziante ed improvvisa è quella che gli abitanti di Santa Teresa Riva si sono trovati ad affrontare. Elisabeth Sophie Stima purtroppo ha perso la vita a 24 anni, poche ore dopo il suo ricovero in ospedale, causato da un malore che non le ha lasciato scampo.

La giovane era originaria della Sicilia, ma negli ultimi anni si era trasferita in Piemonte per seguire gli studi universitari e per seguire il suo sogno, di realizzarsi nella vita. Sui social sono davvero tanti quelli che la stanno ricordando.

I fatti sono avvenuti negli ultimi giorni. Precisamente in uno degli ospedali che si trova nella città di Torino, dove la 24enne era andata a vivere.

Elisabeth fino a quel momento sembrava stare bene, non ha mai avuto gravi problemi di salute. Era felice e desiderava solo poter studiare e vivere la sua vita.

Quando all’improvviso ha iniziato ad accusare uno strano malore. I suoi amici hanno deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi e da qui è iniziato il suo ricovero, che però si è concluso nel peggiore dei modi.

La giovane purtroppo ha perso la vita 24 ore dopo il suo arrivo in ospedale. I tentativi di salvarla da parte dei medici, sono risultati essere del tutto vani. Al momento l’ipotesi è che abbia contratto una meningite, che non le ha lasciato scampo.

Il messaggio sui social del sindaco per Elisabeth Sophie Stima

Vista l’improvvisa e straziante perdita, in tanti hanno voluto scrivere un post sui social per mostrare la tristezza e lo sgomento. Tra i messaggi c’è anche quello del sindaco Danilo Lo Giudice. Quest’ultimo sul suo profilo ha scritto:

La notizia della scomparsa della giovane Elisabeth Stima ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Siamo vicini alla famiglia, conosciuta ed apprezzata per la grande umiltà e discrezione, in questo momento di sconforto in cui purtroppo nessuno di noi può fare nulla per alleviare un dolore immenso.