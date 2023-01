Una storia davvero straziante è quella che si è consumata a dicembre. Una giovane donna e madre, chiamata Kirsty Cracknell, ha perso la vita improvvisamente il giorno del suo compleanno, poco dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno. Ha lasciato un bimbo piccolo.

Sono davvero molte le persone addolorate da questa scomparsa prematura e straziante. Hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia nelle spese del funerale.

Tutto è iniziato lo scorso 11 dicembre, in una giornata che doveva essere di festa per tutta la famiglia. Si erano riuniti nella casa della donna, che si trova nella città di Hull, nel Regno Unito e stavano festeggiando il compleanno.

Il compagno, proprio in occasione di quella festa, aveva deciso di sorprendere la donna e farle la proposta di matrimonio. In realtà era quello che Kirsty aveva sempre desiderato ed infatti, aveva detto subito di sì.

Però è proprio pochi minuti dopo, che è avvenuto l’impensabile. La giovane madre ha avuto un malore improvviso ed è crollata a terra, davanti agli occhi di tutti i suoi cari.

Da qui è partito tempestivamente l’allarme ai sanitari, che sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti. Tuttavia non hanno potuto far nulla per salvarle la vita, se non constatare il suo straziante decesso.

Il racconto del fratello di Kirsty Cracknell

Sono davvero tante le persone che sono rimaste sconvolte da quando successo. Un amico della famiglia per aiutare nelle spese del funerale, ha voluto avviare una raccolta fondi, sulla nota piattaforma GoFoundMe. Craig il fratello, su ciò che sta vivendo ha detto:

Per tutti noi è un momento davvero difficile. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio. Stiamo provando ad andare avanti, ma niente è più come prima.