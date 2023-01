Una storia davvero triste è quella che stiamo per raccontarvi. Il protagonista è un bimbo di soli 8 anni, chiamato Ace Rewcastle, che purtroppo ha perso la vita dopo un malore, mentre era in vacanza con la famiglia alle Barbados.

Erano volati dall’Inghilterra ai Caraibi, per passare dei giorni all’insegna del relax e della spensieratezza. Quelle persone desideravano solo stare insieme e vivere quei giorni, in un posto da favola.

Tuttavia, è solo il 3 gennaio che il piccolo ha accusato un malore improvviso ed i genitori lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Però è proprio qui che hanno ricevuto una triste notizia.

I medici dai controlli di routine, hanno scoperto che purtroppo era affetto da una leucemia mieloide acuta. Sin da subito hanno fatto il possibile, per aiutarlo e per cercare di salvargli la vita.

Però è nella giornata dell’8 gennaio che è entrato in coma e non si è più svegliato. I dottori non hanno avuto altra scelta che avvisare la famiglia, che non si sarebbe più ripreso e le speranze di salvarlo, erano ormai svanite.

La famiglia dopo aver appreso questa notizia, ha deciso di interrompere il suo supporto vitale, ma le autorità locali non hanno acconsentito. Hanno avviato una procedura giudiziale, che alla fine si è conclusa il 14 gennaio, con il decesso del bambino.

Il messaggio straziante della madre di Ace Rewcastle

I familiari e tutti gli amici dei genitori, hanno deciso di raggiungere i suoi cari alle Barbados, per stargli vicino. La madre di Ace in uno straziante messaggio sui social, per salutare il suo piccolo, ha scritto:

Non esiste un’impronta troppo piccola per lasciare un segno in questo mondo, buonanotte Acey Pops, oggi la natura ha fatto il suo corso.