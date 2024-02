Maltempo in Italia, allerta meteo rossa e arancione: le Regioni a rischio

Non accenna a fermarsi il maltempo che sta colpendo l’Italia. Anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, il dipartimento di Protezione civile ha emesso un’allerta meteo rossa per alcune zone del Veneto, allerta arancione in specifici settori dell’Emilia Romagna e allerta gialla in molte altre parti della Penisola.

L’area ciclonica presente sul Mediterraneo si sposterà nelle prossime ore tra le due isole principali, generando un flusso di correnti che andranno a coinvolgere gran parte delle regioni meridionali e della Sardegna, causando piogge sparse o diffuse, anche a carattere temporalesco. Previsto anche un aumento importante del vento.

Il sito della Protezione civile ha fornito il bollettino di criticità con i dettagli dell’allerta meteo. La situazione più critica, con allerta rossa per il rischio idraulico, interessa queste aree del Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Allerta rossa per il rischio idrogeologico è stata dichiarata in: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Per domani, mercoledì 28 febbraio, è prevista anche un’allerta meteo arancione in specifici settori dell’Emilia Romagna e del Veneto. In particolare, Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense. Per quanto riguarda il Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano.

La giornata di mercoledì 28 febbraio si preannuncia instabile, con precipitazioni possibili su tutte le regioni, più diffuse al Nord durante la mattina, successivamente meno presenti e via via più intense dal pomeriggio al Sud, Sardegna e settori adriatici centrali.

Ordinaria criticità, allerta gialla, per rischio idraulico nelle altre aree della Penisola: