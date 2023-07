Era con il suo gruppo degli scout Chiara Rossetti, la 16enne che purtroppo è deceduta durante il temporale e dopo che un albero è caduto a causa del vento forte. Purtroppo il tronco ha preso in pieno la sua tenda e quando i sanitari sono intervenuti, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

La stessa Procura locale, ha deciso di aprire un’inchiesta dopo l’arrivo della relazione del soccorso alpino, intervenuto sul posto per recuperare il corpo della giovane.

Il dramma è avvenuto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio. Precisamente in località Palù, in una zona già sistemata per ospitare i gruppi degli scout. Questo era arrivato dalla provincia di Como, e si trovavano nella zona di Brescia.

Chiara era con le sue amiche e tutti insieme, stavano dormendo nella loro tenda. Erano in 8 circa. Quando all’improvviso, intorno alle 4 del mattino, un forte temporale li ha travolti.

A causa del forte vento però, un albero è crollato improvvisamente ed è finito proprio nella tenda in cui stava dormendo la ragazza di appena 16 anni.

Gli uomini del soccorso alpino sono presto intervenuti. Dopo aver messo in sicurezza tutti i ragazzi in una palestra, hanno provveduto per recuperare il corpo della giovane, anche se per lei non c’era ormai più nulla da fare. Sognava di fare la cuoca.

Le indagini per il decesso di Chiara Rossetti dopo la caduta dell’albero

La stessa Procura di Brescia, visto come si sono svolti i fatti, ha deciso di avviare quindi un’inchiesta, ma solo dopo l’arrivo della relazione del soccorso alpino. Giorgia Meloni in un’intervista al programma radiofonico Non Stop News ha deciso di commentare la straziante vicenda. La Premier ha dichiarato:

Sarà una giornata molto impegnativa, al nord ed al sud. Per il combinato disposto per i Naufragi al nord e voglio anche portare la mia solidarietà alla famiglia della ragazza.