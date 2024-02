Maltempo, possibili eventi disastrosi: ecco quanto durerà questa ondata di precipitazioni

Sembrava che l’inverno si stesse avviando lentamente verso la conclusione, ma negli ultimi giorni la tendenza è nettamente cambiata. L’Italia, infatti, è coinvolta in un’intensa fase di maltempo, come sottolineato dal meteorologo Paolo Sottocorona.

Si tratta di un contrasto con l’andamento meteorologico stagionale a cui ci siamo recentemente abituati, di solito rappresentato da un inverno mite e privo di grandi piogge. Il maltempo, con le precipitazioni che si stanno manifestando tutte insieme dopo mesi di assenza, presenta una dinamica simile a quella dell’anno scorso, che ha visto alcuni eventi climatici disastrosi.

Il maltempo attuale si concentra principalmente sul Nord della Penisola, ma si prevede che si estenderà nei prossimi giorni alle zone meridionali, coinvolgendo meno le regioni adriatiche. Sottocorona osserva come si sia stata e continua ad esserci una significativa nevicata sulle Alpi, andando a “coprire” parzialmente la carenza di neve. L’Appennino, seppur in quantità minore, vedrà anch’esso un po’ di neve. Le allerte emesse nei giorni scorsi per il Nord, sebbene non abbiano causato eccessive criticità fino ad ora, potrebbero persistere fino alla seconda metà della prossima settimana.

Secondo Sottocorona, la situazione di instabilità rappresenta un “ritorno alla normalità” per quanto riguarda l’inverno. Era comune sperimentare più volte durante i mesi invernali condizioni di maltempo, e comunque di tempo incerto, piogge e precipitazioni abbondanti. Tuttavia, questa fase attuale di instabilità è stata la prima dell’anno, ed è necessario prestare attenzione. Un periodo di siccità, come afferma l’esperto, spesso, è seguito da un aumento significativo delle precipitazioni.

La durata del peggioramento del tempo in Italia potrebbe continuare almeno fino alla fine della settimana. Anche se non particolarmente eccessiva, questa fase non sarà caratterizzata da un freddo estremo. Le temperature rimangono relativamente alte nonostante le piogge, con la mancanza di un freddo artico o polare. Marzo, invece, mese destinato a portare altro freddo, secondo Sottocorona potrebbe non essere così questa volta.

Il maltempo, concentrato attualmente sul Nord, la Toscana e la Sardegna, si sposterà nei prossimi giorni verso il Centro-Sud, mantenendosi principalmente sul versante tirrenico. Giovedì, il maltempo raggiungerà il Sud e si estenderà fino alle Marche con precipitazioni intense. Nel fine settimana, ci si aspetta un attenuarsi delle condizioni meteorologiche. La prossima settimana dovrebbe portare un miglioramento netto relativamente al Centro-Sud.