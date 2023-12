Una mamma e una moglie di soli 51 anni, colpita da un malore improvviso: una comunità a lutto per la scomparsa di Barbara Perin

Una malore improvviso ha strappato via Barbara Perin all’affetto dei suoi cari. La triste notizia arriva dal comune di Conegliano, in provincia di Treviso.

Barbara Perin era una madre di 51 anni, molto conosciuta nel posto e oggi ricordata da tutti con grande affetto. Era originaria di Barbisano di Pieve di Soligo, ma dopo il matrimonio si era trasferita a Conegliano, nella frazione Campolongo. Tutti conoscevano quella donna e mamma sorridente, che lavorava in un bar a Santa Lucia di Piave e che collaborava con l’ads Royal Ginnastica di San Vendemiano.

Il ricordo dell’associazione sportiva

Un triste annuncio è arrivato anche dalla stessa associazione sportiva, che ha deciso di fermarsi in segno di lutto e di ricordarla con parole strazianti sui canali social. Non solo, hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia:

Sempre presente con il tuo amore, affetto e sorriso. Sempre pronta a dare una mano a tutti e ad accogliere con gioia i nostri atleti. Barbara, faremo tesoro di tutto quello che ci hai insegnato. Resterai per sempre la nostra Super Barbara. Siamo vicini alla famiglia per l’ultimo saluto nella Chiesa Parrocchiale di Campolongo.

L’ultimo addio alla mamma 51enne è stato celebrato alle 9:30 di questa mattina. Tutti si sono riuniti per salutarla un’ultima volta e per stringersi al dolore del marito Sandro, dei figli Nicola e Alice, delle sorelle, dei genitori e dei familiari tutti.

Una frase commovente per Barbara Perin

Nell’epigrafe, una frase commovente lasciata da tutti coloro che le volevano bene:

Siamo sicuri che tra le stelle più belle ci sei anche tu.

Una perdita che nessuno si aspettava e che ha spezzato il cuore di tutti. Barbara Perin continuerà a vivere nel cuore di coloro che la conoscevano e che mai la dimenticheranno. Immenso l’affetto che la famiglia sta ricevendo in queste ore.