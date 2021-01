Mamma di 26 anni si getta da un cavalcavia con il suo bambino di 21 mesi

La tragedia è accaduta lo scorso lunedì nella contea di Madison. Una mamma di soli 26 anni, di nome Tonisha Lashay Barker, si è gettata da un cavalcavia, con in braccio il suo bambino di 21 mesi. La donna aveva da poco perso il lavoro in un centro per i test del Covid-19 e si era ritrovata in una spiacevole situazione economica.

La notizia, trapelata dai giornali locali, ha sconvolto la sua comunità e il resto del mondo. Prima di compiere il disperato gesto, Tonisha avrebbe cercato di uccidersi con la macchina, schiantandosi contro una pompa di benzina. Uscita illesa dall’incidente, è scesa dal suo messo con in braccio il suo piccolo di soli 21 mesi e si è diretta verso il cavalcavia, per poi lanciarsi nel vuoto.

Il corpo di Tonisha Lashay Barker contro un camion

Credit vita: Schengen Story News – YouTube

A lanciare l’allarme alle autorità e ai soccorsi, è stato un camionista, dopo che il corpo senza vita della mamma ha colpito il suo mezzo. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli agenti hanno trovato i due cadaveri sull’asfalto.

Diversi testimoni hanno raccontato di aver visto una macchina schiantarsi nell’area di servizio e di aver poi visto una donna scendere e fuggire via.

Nessuno ha la certezza di quale sia la motivazione che l’abbia portata a decidere di uccidersi insieme al suo bambino. La sua famiglia ha però riferito che Tonisha, dopo aver perso il lavoro, aveva mostrato segni di depressione.

Lo sceriffo della contea ha spiegato che l’incidente è al momento sotto inchiesta:

Un episodio spiacevole, soprattutto perché due persone hanno perso la vita. È dura per tutti, soprattutto per il conducente del veicolo. Sono notizie che odiamo ricevere.

La tragedia di questa mamma ha fatto il giro del mondo in poche ore, lasciando sconvolte migliaia di persone. Purtroppo non è la prima volta che un genitore decide di uccidersi insieme ai propri figli, a causa di una situazione economica che non sa affrontare. Per questo è molto importante prestare attenzione ai sintomi della depressione.