Mamma di 31 anni si toglie la vita gettandosi da un ponte: le sue gemelline di 5 anni trovate morte in casa

Una tragica notizia che ha già fatto il giro del mondo. Una mamma di 31 anni si è tolta la vita lanciandosi da un ponte, poco dopo i soccorritori hanno trovato le sue gemelle ormai prive di vita nel letto dell’abitazione di famiglia. Le indagini sono ancora in corso, ma sembrerebbe già chiaro che si tratti di un caso di omicidio-suicidio.

La storia arriva dagli Stati Uniti, ma ha già straziato il cuore del mondo intero. Non è chiaro cosa sia precisamente accaduto, la mamma di 31 anni aveva un lavoro momentaneo, guadagnava poco e la situazione familiare non era delle migliori. I soccorritori all’interno dell’abitazione hanno trovato poco cibo, le stanze avevano quei pochi mobili necessari per dormire e lavarsi. Lo scorso venerdì mattina, la donna è stata vista guidare verso il lago di Oviedo, in Florida. Una testimone ha allarmato la polizia, dopo averla vista scendere dal suo veicolo e lanciarsi dal ponte.

La triste scoperta dopo il gesto della mamma di 31 anni

All’arrivo dei soccorritori, per la madre non c’era più nulla da fare. La notizia peggiore è arrivata poco dopo, gli inquirenti si sono recati all’abitazione della donna e hanno trovato le sue gemelline di 5 anni ormai senza vita nel letto. Nessun segno di violenza sul corpo delle minori, bisognerà attendere l’autopsia per constatare la causa del decesso. Per ora, si parla di un gesto estremo da parte della madre. Una vita di sofferenza che probabilmente l’ha portata a prendere la tragica decisione. Togliere la vita alle sue bambine e poi farla finita.

Quella casa era stata fornita alla famiglia da un’associazione che si occupa di aiutare le persone bisognose. La nonna delle piccole ha raccontato che sua figlia era caduta in uno stato di depressione per colpa della situazione economica. Ma nell’ultimo periodo sembrava aver ritrovato la serenità, mai avrebbe immaginato che sarebbe arrivata a compiere un gesto del genere.

Quello stesso giorno, la 31enne aveva provato a chiamare la madre e nonna delle sue gemelline, ma non aveva ricevuto risposta. Non aveva sentito il telefono squillare. Forse cercava aiuto, un motivo per non prendere quella decisione. Non è chiaro cosa le sia passato per la testa, saranno le indagini a far luce sull’intera vicenda.