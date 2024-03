La tristissima notizia si è diffusa nelle ultime ore. Una giovane mamma ha perso la vita a causa di un malore improvviso, che l’ha colpita mentre si trovava sul posto di lavoro. Mimoza Krasniqi aveva solo 38 anni.

L’intera comunità di Spinea, in provincia di Venezia, è sconvolta. Mimoza Krasniqi era originaria del Kosovo, ma viveva in Italia da diverso tempo. Una giovane mamma, colpita da un malore improvviso, che lascia il marito e 5 figli, la più grande appena maggiorenne. Da poco aveva deciso di tornare a lavorare in un hotel, si era fermata proprio per prendersi cura della sua numerosa famiglia. A rivelarlo sono state le sue colleghe e amiche:

Era tornata al lavoro da poco, perché con 5 figli prima non era semplice.

Tutti la conoscevano come Moza, una donna sorridente e una mamma amorevole. Quando è avvenuto il dramma, la 38enne si trovava nell’hotel in cui lavorava come cameriera. Purtroppo nessuno ha potuto aiutare la giovane mamma. La notizia si è rapidamente diffusa tra gli abitanti, che si sono stretti al dolore della famiglia e sul web, dove chi la conosceva ha voluto omaggiarla con un ultimo addio. Anche la figlia più grande, di appena 18 anni, ha scritto poche commoventi parole per la sua mamma:

Farò di tutto per la famiglia.

Anche i vicini di casa sono sconvolti e hanno voluto parlare di quella donna sempre sorridente e gentile, semplice e in grado di conquistarli ogni volta con la sua disponibilità e la sua vitalità.

Teneva tantissimo alla sua famiglia, ha sempre affrontato e superato i problemi che le si sono presentati davanti. Il compagno era spesso assente per lavoro e lei ha cresciuto i figli dando tutto l’aiuto possibile.

L’ultimo addio a Mimoza Krasniqi verrà celebrato nel suo paese di origine, per volere della sua famiglia.

