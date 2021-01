Camilla Cassimiro de Conceicao purtroppo non ce l’ha fatta, si è spenta in ospedale esattamente 2 giorni dopo aver messo al mondo i suoi 3 gemelli. Ha avuto complicazioni legate proprio al parto e nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La notizia di questa tragica ed improvvisa perdita si è diffusa molto velocemente in tutto il Brasile e anche nel mondo. La donna era una mamma di 6 figli.

In base a ciò che riportano i media locali, il dramma è avvenuto pochi giorni fa. Camilla era ricoverata in ospedale, proprio per essere sottoposta ad un cesareo a 36 settimane di gravidanza.

Non ha mai avuto problemi durante questi mesi ed infatti nessuno riesce a capire cosa le sia accaduto. Il marito ora chiede verità e giustizia, per sua moglie, ma anche per i suoi 6 figli che non potranno mai passare del tempo con la loro mamma. Per l’uomo, i medici hanno commesso qualche errore.

Il parto era andato bene. Camilla era felice perché era riuscita a vedere i suoi piccoli, che nonostante tutto stavano bene. Subito dopo sono arrivate delle complicazioni gravi ed improvvise.

Proprio per questo motivo, i medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva. Camilla aveva un’emorragia in corso e la sua situazione è diventata davvero critica nel giro di poche ore. I dottori per cercare di salvarle la vita, hanno deciso di portarla di nuovo in sala operatoria, ma è proprio durante l’intervento che il suo cuore ha cessato di battere.

Morta Camilla Cassimiro de Conceicao: la nota dell’ospedale

La direzione sanitaria, vista la gravità della situazione, ha deciso di avviare un’indagine interna, per capire se ci siano state delle negligenze da parte dei dottori. La donna era molto conosciuta, poiché era già mamma di 3 bambini, tra cui due gemelli.

L’ospedale ha voluto annunciare la triste notizia con una nota. I medici hanno tentato di fare il possibile per salvarla, ma alla fine i loro tentativi sono risultati vani. Nel comunicato hanno dichiarato: