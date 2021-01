Ioana Lingurar era una giovane mamma di soli 28 anni, che lo scorso venerdì ha perso la vita, poco prima di un intervento all’anca. I familiari dicono che non aveva patologie pregresse. Proprio per questo motivo hanno deciso di presentare un esposto alla polizia. Vogliono capire la reale causa dietro la sua tragica ed improvvisa morte.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento drammatico, che ha spezzato i cuori di tutta la comunità di Tavernelle, un piccolo comune in provincia di Perugia. Tutti ora vogliono che sia fatta giustizia per questa donna e per i suoi bambini.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato lo scorso venerdì 22 gennaio, nella sala operatoria della clinica privata Villa fiorita.

Ioana, in realtà, doveva essere sottoposta ad un innesto di cartilagine all’anca, in anestesia locale. Tuttavia, proprio mentre era in sala operatoria, ha avuto un arresto cardiaco.

I medici sono subito intervenuti per cercare di rianimarla, ma si sono presto resi conto che la sua situazione era più grave del previsto. Proprio per questo, hanno deciso di trasferirla all’ospedale Santa Maria, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Ha avuto altri arresti e alla fine, nel pomeriggio di venerdì, i dottori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Tutti i loro tentativi di salvarle la vita, sono risultati vani.

Morte Ioana Lingurar: le indagini

I familiari, sconvolti e distrutti dall’improvvisa perdita, la mattina seguente hanno deciso di presentare un esposto alla polizia. Il Pm di turno, Gennaro Iannarone, per far luce su tutta la vicenda, ha deciso di disporre il sequestro delle cartelle cliniche di entrambe le strutture ospedaliere e anche della salma.

In attesa che si svolga l’autopsia, ha anche iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, l’anestesista e l’ortopedico, che avrebbero dovuto operare la donna.

Le analisi potranno aiutare gli inquirenti a capire se Ioana avesse delle patologie pregresse oppure, se l’anestesia possa averle causato dei problemi. La giovane mamma nonostante i tentativi dei medici, ha perso la vita a 28 anni. Purtroppo ha lasciato due figli di 10 e 5 anni.