Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiavano mamma e figlia si è scontrata contro un camion con rimorchio

La comunità di Altamura, nelle scorse ore, è stata tragicamente travolta dalla notizia della morte di Francesca e Nicole, mamma e figlia di 52 e 11 anni. Le due hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Ginosa a Laterza, in provincia di Taranto. Feriti anche gli altri due figli della donna e il conducente del camion contro il quale l’auto della donna è andata a sbattere.

Un fine settimana drammatico sulle strade italiane, dove purtroppo hanno trovato la loro fine troppe persone con una vita intera davanti.

Domenica sera, ad esempio, ha perso la vita una giovane mamma di soli 31 anni. Il suo nome era Vanessa Carta e l’auto su cui viaggiava insieme al compagno e al figlio di 3 mesi si è schiantata contro un muro di cemento. Jeremy, il piccolo, è rimasto miracolosamente illeso dopo che è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è atterrato su un mucchio di fieno.

Sabato notte, invece, Greta Curti, una ragazza di soli 21 anni, è rimasta vittima di un incidente stradale ad Appiano Gentile, in provincia di Como. La ragazza è stata trasportata in codice giallo al vicino ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorante repentinamente, fino a quando i dottori ne hanno dichiarato il decesso 24 ore più tardi.

Il terribile incidente in cui hanno perso la vita mamma e figlia di 11 anni

Si chiamavano Francesca Maria Natale e Nicole Lorusso, invece, le due vittime di un altro terrificante incidente stradale, stavolta avvenuto in Puglia. Più precisamente sulla statale 580 che collega Ginosa a Laterza, in provincia di Taranto.

Erano originarie di Altamura e si trovavano a bordo dell’auto di famiglia insieme agli altri due figli della donna e fratelli della bimba.

Per cause ancora in corso di accertamento, la macchina guidata dalla donna ha sbattuto ad alta velocità e frontalmente con un camion con rimorchio che proveniva in senso opposto.

Tempestivo l’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente, ma per mamma e figlia purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ricoverato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, gli altri due figli della 52enne e il conducente del mezzo pesante.