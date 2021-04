Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di Vidor, in provincia di Treviso. Purtroppo Graziella De Zen, giovane mamma di 53 anni, ha perso la vita. Lottava da molto tempo contro un tumore, ma alla fine il Covid ha peggiorato la sua situazione. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita terribile e drammatica, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. In molti ora stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza al marito e al figlio.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato pochi giorni fa. La donna era nata a Maser, ma si era trasferita a Vidor per amore del marito. Dalla loro unione è nato Alex, il figlio tanto amato da entrambi i genitori.

Poco tempo fa, Graziella ha scoperto di essere affetta da una grave malattia e sin da subito, si è sottoposta a tutti i trattamenti e le cure di cui aveva bisogno.

Ha lottato con forza e coraggio. Il suo unico desiderio era proprio quello di poter vincere la sua battaglia, per poter rimanere vicino ai suoi cari.

Il marito e il figlio non l’hanno mai lasciata sola. Le sono rimasti sempre accanto. Però, poche settimane fa la donna è risultata positiva al Covid-19 e quest’infezione, ha comportato un peggioramento delle sue condizioni. I medici hanno cercato di aiutarla, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Le parole del marito e del figlio al funerale di Graziella De Zen

La sua perdita ha scosso tutte le persone che l’hanno conosciuta. In molti l’hanno descritta come una donna socievole e gentile. Sempre pronta e disponibile ad aiutare gli altri.

Al suo funerale, il marito e il figlio hanno deciso di parlare di mamma Graziella. L’hanno voluta ricordare dicendo: