Alfina D’Amato ha perso la vita a 60 anni mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Lascia nel dolore il suo compagno e un figlio di soli 14 anni.

Stava andando a lavorare in sella alla sua bicicletta, quando è stata investita da una betoniera. È accaduto in Piazza Durante, a Milano, intorno alle 9:20 di ieri. Subito dopo l’incidente, gli operatori del 118, gli agenti della polizia locale e gli uomini dei vigili del fuoco si sono precipitati sul posto.

Da una prima ricostruzione del sinistro, sembrerebbe che Alfina D’Amato in quel momento si trovasse in un angolo cieco, a destra della betoniera, che stava invece arrivando da via Preabissi e si apprestava a svoltare in Piazza Durante. Il conducente l’avrebbe travolta, senza rendersi conto della sua presenza.

La vicenda ha sconvolto tutti coloro che conoscevano la donna. Una sua amica ha raccontato che Alfina amava spostarsi in bicicletta, era il suo unico mezzo.

Sono sconvolta, sto ancora tremando. Non posso credere che non ci sia più. Alfina era una persona dolcissima e gentile con tutti.

La donna è stata rianimata sul posto per 10 minuti e poi trasportata con immediata urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria. Era originaria di Salerno e si era trasferita a Milano insieme alla sua famiglia.

La dinamica è molto simile a quella degli ultimi incidenti avvenuti dall’inizio di quest’anno. Lo stesso triste destino di Li Tianjiao, investito da un tir lo scorso 8 maggio. Lo stesso destino anche di Cristina Scozia, morta a 39 anni o di Veronica d’Inca, morta a 38 anni.

Ieri pomeriggio, tantissimi ciclisti si sono radunati in Piazza Durante e hanno bloccato la viabilità. La notizia della scomparsa della donna di 60 anni ha sconvolto l’intera comunità. Sono numerosi i post apparsi sui social, pubblicati da coloro che la conoscevano e che hanno voluto ricordarla per l’ultima volta.