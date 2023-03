Grave episodio a Lake, mamma incinta percossa da due malviventi sul vialetto di casa: sono andati via con il figlio in macchina

Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello avvenuto lo scorso giovedì 23 febbraio, nella contea di Lake, a Libertyville, nell’Illinois. Una giovane mamma incinta di 34 anni, appena rientrata a casa è stata raggiunta da due uomini, che l’hanno percossa per rubarle l’auto.

La donna ora è in evidente stato di shock e si trova ricoverata in ospedale. Il bambino abbandonato in strada dai ladri, ora sembra essere in buone condizioni di salute.

Il tutto è avvenuto nella serata di giovedì 23 febbraio, nel vialetto dell’abitazione della famiglia. La giovane madre, che era insieme ai suoi due bambini, aveva appena parcheggiato la sua macchina.

Una volta scesa è riuscita a portare dentro il figlio più grande, mentre quello più piccolo di 2 anni, attendeva il suo ritorno in auto. Tuttavia, è proprio mentre la donna stava tornando da lui, che è avvenuto l’impensabile.

Due uomini a bordo di una BMW sono arrivati e si sono fermati dietro la sua vettura. Una volta scesi sono andati verso la mamma e l’hanno percossa. L’hanno gettata a terra e colpita a mani nude.

Lo scopo di questi malviventi era proprio quello di rubarle la sua Volkswagen Atlas. Infatti, una volta riusciti nel loro obiettivo sono andati subito via, lasciando la donna a terra.

Mamma incinta percossa: i ladri hanno portato via il figlio

I ladri però, non avevano fatto i conti con la possibilità che all’interno della macchina ci fosse anche il figlio di due anni. Per questo, pochi metri dopo l’abitazione, lo hanno abbandonato su una strada trafficata.

Per fortuna, alcuni passanti, hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti per aiutarlo. Hanno allertato le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto e lo hanno trasportato in un posto sicuro.

La mamma, incinta al sesto mese, ora si trova ricoverata in ospedale. Purtroppo, a causa di ciò che ha subito è ancora sconvolta ed ha molta paura. Il bimbo invece, per fortuna non ha riportato conseguenze gravi dall’accaduto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per trovare i responsabili.