La notizia ha raggiunto l’Italia in pochi giorni. Una mamma di 43 anni siracusana ha perso la vita mentre si trovava in vacanza a Belmoplan, nel Belize, insieme al marito e ai suoi due figli. Un delitto premeditato secondo le autorità che hanno arrestato due uomini, padre e figlio.

Laura Fiorito, 43 anni, viveva con la sua famiglia in Olanda e si era recata a Belmoplan per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Il movente dietro al suo delitto è avvolto nel mistero. Lo scorso martedì si trovava nella piazza della capitale del Belize, insieme al marito Salvatore Lopes e ai loro due bambini di 7 e 11 anni.

Quanto accaduto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Due uomini, un padre di 59 anni di nome Robert Joseph e il figlio 22enne David Fritzner Joseph sono arrivati alla piazza e alla vista della famiglia, si sono avvicinati. Le immagini mostrano il 59enne stringere la mano a moglie e marito. Si conoscevano? Le autorità stanno indagando.

Alcuni minuti dopo, mentre la mamma, il papà e i bambini stavano mangiando un gelato, Robert Joseph ha estratto la pistola e ha esploso un colpo diretto a Salvatore Lopes. Un colpo che però ha mancato il bersaglio. Compreso il pericolo, Laura ha cercato di fuggire, ma il killer è riuscito a colpirla a distanza ravvicinata, spezzando per sempre la sua vita. Anche i due bambini sono rimasti feriti. Hanno provato a fuggire, ma sono stati raggiunti dai proiettili. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

I due killer della mamma 43enne sono stati arrestati

Padre e figlio sono stati arrestati e ora dovranno rispondere dell’accusa di delitto colposo e tentato delitto di tre persone, tra cui due minori. Non è ancora chiaro quale fosse il rapporto del 59enne e del 22enne con la famiglia, così come non è chiaro il movente dietro l’atroce gesto. Le autorità del posto stanno indagando.

Salvatore Lopes ha pubblicato uno straziante post sui social in ricordo della moglie Laura:

Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare. La migliore mamma del mondo. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che stiamo provando. Siamo stati sposati per oltre 20 anni e rimangono tanti bei ricordi e due bellissimi figli. Ci manchi, non poterti più stringere tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile.

Leggi anche: Tragedia a Roma, giovane mamma uccisa davanti alla sua bambina di soli 5 anni.