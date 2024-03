Tragedia a Roma, donna di 37 anni morta per mano del marito, davanti agli occhi della sua bambina di soli 5 anni. Una sola coltellata all’addome, che non le ha lasciato alcuno scampo.

La vittima si chiamava Li Xuemei ed è stata trovata senza vita, nella sua abitazione, distesa sul suo letto. Quando i soccorritori hanno raggiunto l’abitazione, si sono ritrovati dinanzi ad una scena drammatica. La bambina di 5 anni era in casa ed aveva assistito a tutto. La madre era ormai priva di vita, nella sua camera da letto, sdraiata su una pozza di sangue. Del marito della donna di 37 anni, invece, nessuna traccia. Si era dato alla fuga.

Una fuga che però è durata poco, nella notte le forze dell’ordine lo hanno fermato in strada. Ora dovrà rispondere delle sue azioni e spiegare il movente dietro il brutale delitto. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa, che ha sentito le grida strazianti della donna. Erano le 23:00, preoccupato ha deciso di chiamare il 112.

Subito gli agenti e gli operatori sanitari del 118 si sono recati in via Livilla, a Quadraro, un quartiere di Roma. Purtroppo i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvare la donna di origini cinesi. Era ormai deceduta. La figlia di soli 5 anni è stata presa in custodia dalla polizia. Non è ancora chiaro se ci siano altri parenti che ora potranno occuparsi di lei. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine e stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della giovane mamma.

Il marito della donna di 37 anni è stato catturato in via Consoli

Yu Yang, 36 anni, è stato arrestato in via Consoli. Per gli investigatori, l’uomo avrebbe colpito la moglie con una sola coltellata all’addome, risultata purtroppo fatale. E lo avrebbe fatto al culmine di una lite.

Sarà l’uomo a dare ora la sua versione dei fatti davanti al Gip. Fondamentali anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona, già sotto analisi dagli investigatori. L’arma del delitto è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione.

In casa c’erano anche due inquiline, studentesse sempre di origini cinesi, che si sono precipitate per le scale in cerca di aiuto. Hanno raccontato che ultimamente moglie e marito litigavano spesso.

Leggi anche: Donna uccisa dal marito, ferita anche la vicina che ha provato a proteggerla.