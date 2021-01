È avvolta nel mistero la tragica ed improvvisa morte di Danielle Jones, una ragazza di solo 18 anni, che ha perso la vita subito dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il compagno, distrutto dalla tragica ed improvvisa perdita, ha voluto pubblicare un disperato appello sui social, con la speranza che qualcuno lo aiuti, in questo momento difficile.

Un evento tragico che ovviamente sta scuotendo tutta l’Inghilterra. Anche le autorità stanno indagando su quanto accaduto e sulla causa del decesso della giovane.

Secondo ciò che riportano alcuni media, il dramma si è consumato nella giornata di domenica 17 gennaio. Danielle era nella sua abitazione, quando all’improvviso ha iniziato ad accusare uno strano malore.

I familiari si sono sono presto resi conto che le sue condizioni erano critiche. Per questo hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati nella casa nel giro di pochi minuti.

I medici, in un primo momento, hanno stabilizzato la ragazza sul posto e subito dopo l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Nella struttura sanitaria i dottori hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma tutti i loro tentativi sono risultati inutili. Purtroppo subito dopo il parto, il cuore di Danielle ha cessato di battere.

Il piccolo Danny, al momento, è ricoverato in ospedale. I medici hanno riscontrato dei problemi causati proprio dal parto.

Danielle Jones morta a 18 anni: l’appello del compagno

Questa tragica ed improvvisa morte è avvolta nel mistero. Da ciò che è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che la ragazza abbia tenuto la gravidanza nascosta per molto tempo.

Il compagno per riuscire a pagare le spese per il funerale, ha deciso di aprire una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe. Il suo scopo è proprio quello di riuscire a recuperare il denaro necessario sia per il rito funebre, che per le spese mediche per il suo bimbo. Il giovane, sul suo profilo Facebook, ha scritto: