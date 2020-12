Una storia drammatica è arrivata dagli Stati Uniti negli ultimi giorni. Una giovane mamma di 33 anni, chiamata Erika Bacerra, risultata positiva al Covid, ha perso la vita pochi giorni dopo il parto. Purtroppo non è riuscita ad abbracciare il suo secondo figlio, nato all’ottavo mese di gravidanza.

Il cuore della donna ha cessato di battere lo scorso 3 dicembre, dopo un’agonia durata diversi giorni. I medici hanno provato a fare di tutto per salvarla, ma i loro tentativi si sono rivelati vani.

Tutto è iniziato a novembre. La giovane mamma ha iniziato ad accusare i primi sintomi del Coronavirus, in particolare gravi difficoltà respiratorie.

I familiari hanno deciso di portarla d’urgenza dal medico, per sottoporla al tampone e quando sono arrivati i risultati, hanno scoperto che era positiva. In un primo momento è rimasta in isolamento domiciliare, però nel giro di pochi giorni, le sue condizioni di salute si sono aggravate drasticamente.

Per questo è stato necessario il suo trasferimento all’ospedale di Detroit. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma poco dopo le sue condizioni di salute sono peggiorate

Il 15 novembre, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. Subito dopo l’intervento, l’hanno intubata e trasferita nel reparto di terapia intensiva. Erika Bacerra ha lottato per più di due settimane, ma alla fine lo scorso 3 dicembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Morte Erika Bacerra, il racconto del fratello

CREDIT: LA REPUBBLICA

La famiglia sconvolta da questa tragica ed improvvisa perdita, ora è in lutto. La donna, già mamma di una bimba di un anno, non aveva altre patologie pregresse. Il fratello Michael Avilez, in un’intervista con un quotidiano locale, ha dichiarato:

Tutto quello che mia sorella voleva era il meglio per tutti. Non meritava di passare attraverso tutto questo dolore. Ha dato alla luce suo figlio, ma non è riuscita nemmeno a vederlo, perché i medici l’hanno intubata subito dopo il parto. La situazione per lei è precipitata improvvisamente.