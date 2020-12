Dopo 36 lunghe ore di ricerche, nella giornata di ieri, domenica 20 dicembre, le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo senza vita di Federica Laerdini, mamma di 35 anni. Era scomparsa nel nulla dopo aver scoperto di essere stata truffata. Il marito ha pubblicato molti disperati appelli sul web.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica, che scosso tutta la comunità di Bonferrato, a Verona. La famiglia è molto conosciuta in tutta la zona e tutti speravano in un lieto fine.

In base ad una prima ricostruzione dei media locali, la giovane mamma è scomparsa dalla sua abitazione, nella giornata di venerdì 18 dicembre, intorno alle 16. La mattina era andata alla posta ed aveva scoperto che il suo conto era vuoto.

Qualcuno era riuscito ad appropriarsi delle sue credenziali e dopo aver fatto diversi acquisti on-line, aveva speso tutti i suoi soldi. La donna, sconvolta da quella scoperta, era tornata subito a casa.

Alle 16 è uscita di nuovo e da quel momento, ha fatto perdere le sue tracce. Il marito ha provato a contattarla per diverse ore, ma non avendo mai ricevuto una risposta, ha deciso di denunciare in fretta la sua scomparsa alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno avviato le ricerche tempestivamente. Nella serata di sabato, hanno ritrovato la sua Citroen C3 parcheggiata in via Argine, a Legnago. Alla fine, nella giornata di ieri, il tragico epilogo. Il corpo della giovane mamma è stato trovato all’interno del fiume Adige, incastrato ad un ramo. Era a 3 chilometri dal punto dove hanno trovato la sua auto.

Scomparsa Federica Leardini: il disperato appello del marito

CREDIT: BARNYZ

Federica Leardini ha lasciato una bimba molto piccola. Tutti l’hanno descritta come una mamma amorevole ed una donna devota alla sua famiglia. Il marito pochi giorni fa ha pubblicato un disperato appello sul web. Sul suo profilo Facebook, ha scritto:

Federica è una persona molto sensibile e buona e questa truffa potrebbe averle creato la paura di tornare a casa. All’ufficio postale ci hanno detto dove sono finiti i soldi e siamo certi che ci sarà un rimborso.