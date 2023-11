Mamma si reca al pronto soccorso con un mal di schiena e viene dimessa: muore il giorno dopo davanti agli occhi del marito

La triste vicenda arriva da Dolo, in provincia di Venezia. Una mamma di 41 anni ha perso la vita nel bagno della sua abitazione lo scorso sabato mattina. Il giorno prima, la donna si era recata al pronto soccorso per un forte mal di schiena e dei dolori alle gambe.

La mamma di 41 anni, di origini nigeriane ma residente in Italia da molto tempo, lascia 3 bambini. Stava ancora allattando il più piccolo. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo d’indagine per capire cosa sia accaduto a questa madre, per ricostruire i suoi ultimi istanti di vita e soprattutto per stabilire le responsabilità dell’intera vicenda. Il marito, assistito dal proprio legale, ha depositato un esposto, vuole vederci chiaro.

Il precedente venerdì, intorno alle 3:45, l’uomo aveva accompagnato sua moglie al pronto soccorso dell’ospedale di Dolo. Quel dolore alla schiena era insopportabile. Classificata come codice verde, la 41enne ha atteso per ore. Alla fine, è stata dimessa con la prescrizione di farmaci anti-infiammatori. Come ha raccontato il marito, la mamma ha preso quei farmaci per tutta la giornata di quello stesso venerdì, ma non era riuscita a trovare alcun sollievo. Intorno alle 3:00 di sabato mattina, si è svegliata con un dolore ancora più insopportabile alla schiena e anche alle gambe. Ha svegliato suo marito, che le ha dato altre medicine ed ha provato a farle dei massaggi. La moglie non trovava sollievo in nessun modo.

La mamma di 41 anni è morta mentre andava in bagno

Intorno alle 8:00 ha chiesto all’uomo di aiutarla ad andare in bagno. Proprio mentre raggiungeva la stanza, è svenuta ed è crollata a terra. Inutile l’intervento dell’uomo e degli operatori sanitari del 118, che hanno provato per più di un’ora a rianimarla.

Non è chiaro cosa le sia accaduto. L’Usl ha fatto sapere che dopo una terapia del dolore, la donna è stata rimandata a casa senza avere più sintomi. Tutti gli accertamenti effettuati al pronto soccorso hanno dato esito negativo: