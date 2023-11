Si chiamava Arancha Corcero Giron la giovane infermiera di 27 anni, che pochi giorni fa ha perso la vita, dopo che 5 cani l’hanno attaccata, durante una passeggiata. Il proprietario ora rischia una denuncia per il reato di delitto colposo, visto come si sono svolti i fatti.

La scomparsa di questa giovane, ha portato dolore e sconforto nei cuori dei suoi cari. I familiari ora chiedono che sia fatta giustizia, poiché fino a quel giorno non le era mai accaduto nulla del genere.

I fatti sono avvenuti pochi giorni fa, in una zona boschiva. La ragazza viveva nel paese di circa 1000 abitanti Roales del Pan, che si trova nella provincia di Zamora, in Spagna.

Arancha viveva con i genitori in un’abitazione del posto. Dopo la laurea era riuscita ad ottenere il lavoro da infermiera, che tanto desiderava.

Era molto sportiva ed in quella giornata, proprio come faceva sempre, era uscita per fare la sua solita passeggiata. Fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, proprio mentre stava camminando, è lei stessa a fare una disparata chiamata alla madre, per dirle ciò che stava accadendo. Le ha detto: “Mamma, stanno arrivando i cani, stanno arrivando i cani. Aiuto!”

Il decesso di Arancha Corcero Giron, dopo l’arrivo dei sanitari

Il padre quando ha saputo le parole della figlia, ha presto chiesto l’intervento degli agenti e dei medici. Questi ultimi una volta arrivati sul posto però, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso della giovani.

Sono ben 5 i cani che l’hanno aggredita in pochi istanti. Più precisamente due cani pastori e tre mastini, che ora sono tutti stati sequestrati dalla Guardia Civil. Il proprietario rischia una denuncia per il reato di delitto colposo. Il sindaco, nel ricordare Arancho, ha detto: