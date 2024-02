Manganellate a Pisa: Per i Poliziotti “carriere a rischio”. Cosa sta succedendo?

Poliziotti sotto inchiesta per quanto accaduto a Pisa. La notizia è stata riportata sul Corriere della Sera. Indagata un’intera squadra del Reparto mobile di Pisa, ben 15 agenti, il loro capo squadra e un responsabile dell’ordine pubblico che doveva sorvegliare la piazza.

Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri, per evitare che ad indagare siano i colleghi dei poliziotti sotto accusa per le manganellate sferrate agli studenti, durante l’ultima manifestazione pro-Palestina. Ma cosa è accaduto? È tutto spiegato in una relazione che la Questura di Pisa ha inviato ai magistrati, dove sono riportate tutte le disposizioni e i piani di sicurezza in programma per quel giorno.

Il fascicolo per ora è contro ignori, ma dopo la relazione i pubblici ministeri di Pisa potrebbero già iscrivere i primi nomi dei poliziotti coinvolti nel registro degli indagati. Si attendono anche le informazioni che i Carabinieri stanno raccogliendo, che riguardano 13 ragazzi, tra i quali diversi minori. E non si esclude che l’indagine possa coinvolgere l’intera catena di comando che ha gestito l’ordine pubblico per il corteo non autorizzato dei ragazzi/studenti.

Durante una delegazione di Cgil, Cisl e Uil, il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro ha assicurato che non c’erano assolutamente disposizioni sull’uso di forza per contenere gli studenti manifestanti. Il responsabile della Questura ha invece dichiarato:

Un problema di gestione della piazza, dal punto di vista organizzativo e operativo, causato dal fatto che non erano chiari gli obiettivi del corteo.

Qual era il rischio? Che la reazione incontenibile dei manifestanti potesse oltrepassare il blindato e raggiungere degli obiettivi più sensibili, come ad esempio la sinagoga.

Una situazione analoga a quella dei poliziotti di Pisa

Una situazione analoga, per la quale potrebbero essere presi provvedimenti, è quella accaduta a Firenze venerdì mattina. Cinque feriti tra i manifestanti, presi a manganellate mentre si trovavano vicino a Piazza Ognissanti.

Saranno incrementati i servizi di prevenzione e i contatti con gli organizzatori per le prossime manifestazioni.