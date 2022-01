Un grave ed improvviso lutto ha colpito la città di Mantova in questi ultimi giorni. Purtroppo il piccolo Francesco Consoli si è spento ad appena 7 mesi, poiché sin dalla nascita ha dovuto combattere con una malattia, che alla fine non gli ha lasciato scampo.

CREDIT: FACEBOOK

I genitori distrutti dalla perdita straziante che hanno subito, hanno deciso di scrivere dei messaggi sui loro profili social. Hanno voluto ringraziare anche tutti i professionisti che non li hanno mai lasciati soli.

Francesco aveva solamente 7 mesi, ma poche ore dopo la sua nascita i medici gli hanno diagnosticato una malattia molto grave. Tuttavia, per tutto questo tempo ha lottato proprio come un Guerriero.

Il piccolo era in cura nella clinica De Marchi, che si trova a Milano. I medici infatti dal suo arrivo, hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma pochi giorni fa non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Il papà Nicola Consoli è molto conosciuto tra Mantova e Brescia, proprio perché in passato è stato un calciatore di diverse squadre del posto a livello dilettantistico. Ora lavora come personal trainer. L’uomo sul suo profilo social, ha pubblicato una foto del piccolo insieme a lui ed alla moglie e nella didascalia ha scritto:

Dopo soli 7 mesi è volato in Cielo il nostro piccolo Grande Guerriero Francesco. Lui ci ha insegnato il vero significato della parola amore. Custodiremo questo suo insegnamento dentro i nostri cuori.

Il messaggio della mamma del piccolo Francesco Consoli

Anche la madre Ilaria Murtas, distrutta dalla perdita subita, ci ha tenuto a ringraziare tutti per quello che hanno fatto per il loro bimbo. La donna sul suo profilo Facebook ha scritto:

Non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete insegnato tanto con la vostra competenza, umanità, gentilezza, disponibilità ed amore. Siamo fortunati ad avervi conosciuto, vi porteremo nel cuore e vi verremo a trovare spesso, ormai siete parte di noi.

I due genitori inoltre, ci hanno tenuto ad invitare tutti a fare le donazioni all’Associazione Bambino nefropatico, con sede proprio nella clinica De Marchi.