Mantova, grave incidente per un papà ed il suo bimbo di 6 anni: il piccolo è in gravi condizioni

Si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche un bimbo di 6 anni, che purtroppo insieme al papà è rimasto coinvolto in un sinistro molto grave. I dottori per ora lo tengono nel reparto di terapia intensiva ed hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata, vista la situazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono capire soprattutto il motivo per cui il 47enne è uscito fuori strada.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco prima delle 17 di venerdì 9 settembre. Precisamente lungo strada che da Medole porta a Carpenedolo, in provincia di Bergamo.

Il bambino e l’uomo di 47 anni erano a bordo della loro Fiat 600. Non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso il papà, all’altezza di una curva ha perso il controllo del suo veicolo ed è uscito di strada. La causa di questo potrebbe essere un malore è una distrazione.

Purtroppo però, la loro macchina si è ribaltata per ben due volte. Per questo i passanti, si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed alle forze dell’ordine.

Le condizioni del bimbo di 6 anni coinvolto nel sinistro con il papà

Sul posto è arrivata un’ambulanza ed anche un’auto medica. Le condizioni del bambino sono apparse molto critiche sin da subito. Per questo i medici hanno dovuto lavorare a lungo per stabilizzarlo sul luogo in cui era avvenuto il sinistro.

Subito dopo lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova ancora ricoverato. I dottori hanno deciso di ricoverarlo in terapia intensiva e di tenere la sua prognosi riservata. Da ciò che è emerso per fortuna, non risulta essere in pericolo di vita.

Anche il papà è stato trasportato in nosocomio, ma ha riportato solo delle lievi contusioni. Gli agenti della polizia locale di Castiglione delle Stiviere ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.