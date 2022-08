Non c’è stato più nulla da fare per il bambino di 4 anni, che lo scorso venerdì era rimasto coinvolto in un incidente in scooter con il padre. Purtroppo le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito e i tentativi dei medici di salvarlo, sono risultati essere vani.

Sull’accaduto la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta, al vaglio c’è la posizione del padre ed anche quella dell’automobilista. Ci sono ancora molte cose da chiarire.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 16.30 di venerdì 26 agosto. Precisamente all’incrocio con via Pavia, nel quartiere Vasto, a Napoli.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, il piccolo era in sella al veicolo a due ruote con il papà. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati con una macchina.

Nell’incidente il padre ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada. Il piccolo, da ciò che raccontano alcuni testimoni, è stato sbalzato a terra per più di 20 metri.

I passanti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano gravi, per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Ma alla fine hanno deciso di accompagnarlo in pronto soccorso con mezzi di fortuna.

Le condizioni del bambino di 4 anni dopo l’incidente in scooter

Lungo la strada hanno anche incontrato una volante della polizia Municipale, che li ha scortati fino in ospedale. Tuttavia, le condizioni del bimbo sono apparse davvero disperate.

Purtroppo a causa del grave impatto con l’asfalto ha riportato dei traumi molto gravi alla testa. I medici hanno provato a fare il possibile, ma alla fine nella giornata di domenica 28 agosto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

La dinamica del terribile incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia Municipale, che è intervenuta sul posto. I poliziotti dopo tutti i rilievi stanno cercando di capire le responsabilità da parte dei guidatori dei due veicoli coinvolti.